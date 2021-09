Powiat wielicki. Policjanci mają nowe urządzenia - do walki z piratami drogowymi oraz wykrywania narkotyków Jolanta Białek

Policjanci z wielickiej drogówki dysponują kolejnymi nowoczesnymi narzędziami do walki z przestępczością na drodze: kompaktowym urządzeniem TruCAM LTI 20/20, łączącym funkcje wideokamery, aparatu cyfrowego i laserowego pomiaru prędkości pojazdów, oraz Analizatorem Aquilascan – profesjonalnym sprzętem do wykonywania testów na obecność narkotyków materiały KPP Wieliczka Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Wieliczce otrzymali kolejne nowoczesne urządzenia do walki z przestępczością na drodze: do pomiaru prędkości pojazdów oraz do wykonywania testów na obecność narkotyków. Sprzęt został zakupiony z budżetu Policji.