Powiat wielicki. Rośnie opóźnienie w montażu "unijnej" fotowoltaiki na domach. Ucieka kolejny termin

W gminie Kłaj, gdzie inwestycja obejmuje montaż odnawialnych źródeł energii także na sześciu budynkach użyteczności publicznej (na trzech szkołach oraz siedzibie Urzędu Gminy w Kłaju i lokum LKS Start Brzezie), wznowienie prac zapowiadano „po 10 stycznia 2022 roku”, właśnie od tych obiektów. Te roboty wreszcie ruszyły, ale dopiero w ostatnich dniach (21 lutego).

W powiecie wielickim montaż paneli fotowoltaicznych – umożliwiających co najmniej 50-procentowe oszczędności w opłatach za prąd – zaplanowano na 784 domach, we wszystkich gminach: w Niepołomicach – na 332 (do tej pory zrobiono ogniwa na ok. 150 budynkach), w Wieliczce – 224 (zrobiono ok. 100), w Gdowie - 99 (nie ma nawet połowy), w Biskupicach – 61 (zrobiono 40), w Kłaju – 43 (zrobiono 21).