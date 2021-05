Powiat wielicki. Ruszył ogromny projekt montażu fotowoltaiki na domach. Nie brakuje problemów

Ogniwa fotowoltaiczne mają pojawić się na blisko 800 domach w powiecie wielickim. Najwięcej instalacji – umożliwiających co najmniej 50 proc. oszczędności w opłatach za prąd - zaplanowano w gminach Niepołomice (332 budynki) i Wieliczce (225). W Gdowie zdeklarowali uczestnictwo w projekcie właściciele 108 budynków, w Biskupicach – 61, a w Kłaju – 43.

W gminie Niepołomice pierwsze „unijne” panele pojawiły się w ubiegłym tygodniu. W tym rejonie na liście domów, gdzie w najbliższych tygodniach będzie „zakładana” fotowoltaika jest obecnie ponad 230 budynków. Kolejnych 80 obiektów jest na etapie prac, związanych z wykonywaniem audytów energetycznych.

- W ostatni piątek zamontowano panele na czterech budynkach, a na kolejnych czterech będą instalowane w tym tygodniu. Na razie zajmują się montażem dwie ekipy pracowników, ale firma wykonująca inwestycję zapewnia, że niebawem będzie ich dużo więcej. Wiadomo jednak, że do nie ma szans zakończyć tych prac (w całym powiecie wielickim – red.) w planowanym terminie – do połowy tego roku. Wykonawca robót poprosił już o wydłużenie tego czasu do końca listopada 2021 – powiedział nam Stanisław Nowacki z Urzędu Miasta w Niepołomicach, które koordynują ten projekt w powiecie wielickim oraz gminach Myślenice, Rabka i Jodłownik.