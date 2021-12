Powiat wielicki. Zatrzymano trzech mężczyzn, ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości

Akcję pod hasłem „Poszukiwany” Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce przeprowadziła 29 grudnia 2021 roku.

- Akcja została kilkudniowym rozpoznaniem, gromadzeniem informacji o poszukiwanych i miejscach, w których mogą się ukrywać. Policjanci sprawdzili kilkadziesiąt mieszkań oraz budynków mieszkalnych. W ciągu kilku godzin kryminalni zatrzymali trzy osoby. Podstawą do wykonania tych czynności były listy gończe oraz nakaz doprowadzenia do najbliższego aresztu lub zakładu karnego. Ujęte osoby to mężczyźni w wieku 29, 34 oraz 59 lat – podała małopolska Policja.