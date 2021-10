Powiat wielicki. Zła jakość wody w dwóch gminach. Alarm dotyczy 20 miejscowości

Wyższą niż standardowa liczbę mikroorganizmów (nie jest to skażenie bakteriami coli) stwierdzono w próbce wody pobranej 19 października 2021 w Szkole Podstawowej w Marszowicach.

W związku z sytuacją wielicki sanepid wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia, kąpieli noworodków oraz mycia: zębów, owoców, warzyw, naczyń - tylko po uprzednim przegotowaniu wody - minimum przez dwie minuty - „i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania”. Decyzja o warunkowej przydatności wody do spożycia "obowiązuje do czasu wydania kolejnego zalecenia w tej sprawie".