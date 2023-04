Pożar domu w Woli Radziszowskiej. Spłonął niemal cały. Gdy pojawił się ogień, domownicy byli wewnątrz

Jak podaje portal Kraków112 - Krakowskie Ratownictwo w Obiektywie - w chwili wybuchu pożaru wewnątrz budynku znajdowali się mieszkańcy, którzy opuścili dom o własnych siłach.

Niestety była osoba poszkodowana, która zasłabła już po wyjściu. Jak oceniają służby działające na miejscu - mogło się tak zdarzyć w wyniku silnych emocji. Poszkodowaną osobą zajęli się ratownicy z wezwanego zespołu ratownictwa medycznego. A dom spłonął niemal cały.

- Wiatr i drewniana konstrukcja budynku nie pomagały nam w działaniach - mówi strażacy z OSP Radziszów.

Po zakończeniu akcji dodawali, że dom, a właściwie to, co z niego zostało nadaje się tylko do rozbiórki. Akcja gaśnicza i przegrzebywanie pogorzeliska trwały około 5 godzin.

Na miejsce oprócz zespołu karetki pogotowia działali także strażacy z JRG Skawina wraz z oficerem operacyjnym SKKM PSP, jak również druhowie z gminnych jednostek: OSP Wola Radziszowska, OSP Radziszów, OSP Rzozów. Zadysponowano także funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Skawinie oraz Pogotowie Energetyczne.