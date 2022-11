Pożar w Gołczy. Aż cztery zarzuty dla sprawcy podpalenia

Policjanci ustalili, że 13 listopada mężczyzna wrócił do domu z zagranicy, gdzie pracuje. Tego samego dnia między nim a żoną doszło do kłótni, w trakcie której mężczyzna, grożąc pobiciem, zmusił kobietę wraz z trojgiem dorosłych dzieci do wyjechania do rodziny.

Następnego dnia, w godzinach popołudniowych mężczyzna dzwonił do córek grożąc, że targnie się na swoje życie i podpali dom. Bezpośrednio po tych groźbach dom spłonął. 53-letni mężczyzna został zatrzymany. W chwili zatrzymania miał blisko 3 promile alkoholu we krwi. Na podstawie zeznań pokrzywdzonych i świadków ustalono, że mężczyzna miał się znęcać nad żoną fizycznie i psychicznie od 20 lat, jednak nikt nigdy nie złożył w tej sprawie zawiadomienia.

W czwartek 53-latek usłyszał zarzuty znęcania się psychicznego nad żoną oraz czworgiem dzieci, fizycznego znęcania się nad żoną, usiłowania uszkodzenia ciała syna oraz zniszczenia mienia poprzez podpalenie domu wraz ze znajdującymi się w nim przedmiotami. Mężczyzna nie przyznaje się do winy.