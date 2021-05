Praca w Krakowie. Kto może liczyć na dobry etat po pandemii, a gdzie będą problemy ze znalezieniem zajęcia? Rynek pracy po lockdownie

– mówi Monika Fedorczuk.

Prognozuje również dynamiczny rozwój sektora usług personalnych związanych z szeroko pojętym dobrostanem człowieka (wellbeing - obok rehabilitacji, beauty i fitness). Coraz więcej ludzi potrzebuje wsparcia specjalistów i doradców (zawodowych, antykryzysowych), rośnie zapotrzebowanie na psychologów – w firmach i na rynku porad indywidualnych.

A co będzie z pracą w branżach najsilniej dotkniętych przez pandemię: turystyce, hotelarstwie, gastronomii? Przed pandemią wytwarzały one 10 proc. PKB Krakowa, a ruch turystyczny w centrum miasta oparty był na przybyszach z zagranicy, w tym turystach biznesowych.

- Szybkość odrodzenia turystyki zależy w głównej mierze od tego, kiedy przestaniemy się bać. My i ci, którzy do nas przyjeżdżali. Przy tym – moim zdaniem – podróże biznesowe nigdy już nie osiągną takiej skali, jak przed covidem. A w każdym razie – nie stanie się to prędko. Z punktu widzenia biznesu, korporacji, jeden z głównych wniosków z pandemii jest taki, że niektóre rzeczy, wymagające dotąd kilkudniowych wypraw, można załatwić zdalnie, co jest nie tylko szybsze, ale i tańsze. Owszem, my jesteśmy tym zdalnym trybem zmęczeni, ale on z nami częściowo zostanie – jak wszystko, co sensowne, racjonalne