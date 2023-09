Prawdziwy smak Małopolski prezentowano w Skawinie. Tu był finał festiwalu z czarnymi pierogami

Panie zapraszały do degustacji. Miały wspaniałe dania np. pierogi czarne jak smoła. Już było podejrzenie, że dodały tam węgla, ale tego składnika nie używały. Częstowały i co ciekawe zdradzały też receptury.

- To pierogi, które zrobiłyśmy z ciasta z dodatkiem naturalnej farby z ośmiornicy, a w farszu znalazły się warzywa i łosoś. Pierogi te podajemy z sosem, który według mnie jest tu niezbędny i pyszny z cebulki, wina, gałki muszkatołowej i śmietany - mówi Teresa Sotwin, przewodnicząca KGW Krzęcin, które należy do Skawińskiego Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich. To te czarne pierogi okrzyknięto najsmaczniejszym daniem w konkursie.