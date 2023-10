Premier Morawiecki w Czaplach Wielkich na finiszu kampanii wyborczej

- Dostałem zapytanie, czy przyjmę pana premiera, więc oczywiście nie mogłem odmówić. Czasu było mało, a nie wiedziałem też do końca, w jakiej formule ma się to odbyć. Czas jest o tyle trudny, że ludzie wykonują jeszcze prace polowe, ale udało się. Uważam, że to dla naszej małej gminy miła spawa, że ktoś o nas pamiętał – mówi wójt Lesław Blacha.