Próba zabójstwa w Wieliczce. Kobieta zaatakowała nożem swego partnera. Wcześniej spaliła mu samochód

Gmina Skawina. Recydywista uprawiał konopie, jechał nietrzeźwy, nie zatrzymał się do kontroli policyjnej

Recydywistę, który uprawiał konopie, zatrzymali policjanci ze Skawiny. Trafili na jego działalność przestępczą po tym, jak nie zatrzymał się do kontroli drogowej. To 34-latek, u którego w piwnicy policjanci ujawnili pomieszczenie przystosowane do uprawy konopi indyjskiej. Zabezpieczyli tam znaczne ilości narkotyków. Grozi mu do 15 lat więzienia.