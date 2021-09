Promyk nadziei odc. 128. Suhejla chce porwać dziecko. Streszczenie odcinka [12.10.2021]

Promyk nadziei odcinek 128. Streszczenie

Suhejla wyznaje Selmie, że nie jest w ciąży. Proponuje, by razem porwały jakieś niemowlę. Neslihan ma wyrzuty sumienia co do Ipek i jej córki. Mahmut odbiera wezwanie do sądu w sprawie oddania Gondzi i wpada we wściekłość. Selma traci na giełdzie wszystkie pieniądze. Jest zrozpaczona.