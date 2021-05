Promyk nadziei odc. 40. Ömer chce się zemścić. Streszczenie odcinka [18.05.2021]

Ipek przenosi się do rodziców Peri i Ömera. Bahar wraca sama do rezydencji. Selma jest bardzo zmartwiona nieobecnością Kadira.

Promyk nadziei - chęć zemsty

Ömer oznajmia i grozi Halilowi, że odpłaci mu się za lata spędzone w więzieniu.

Kiedy i gdzie oglądać 40. odcinek Promyka nadziei?

40. odcinek Promyka nadziei będzie można obejrzeć we wtorek - 18 maja. Zostanie on wyemitowany o godzinie 17:15 na stacji TVP2. Całość potrwa ok. 45 minut.