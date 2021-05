Promyk nadziei odc. 51. Zawiadomienie opieki społecznej. Streszczenie odcinka [02.06.2021]

NOWE Kozacka miłość odc. 126. Aliona potrącona przez Marysię. Streszczenie serialu [02.06.2021]

Marysia wraz z Alioną jadą do Stiepana. Czy zastaną go w więzieniu? Tymczasem Serafim postanawia uciec z Gruszeńką. Co wydarzy się po drodze? Już teraz przeczytaj streszczenie 126. odcinka Kozackiej miłości, aby poznać szczegóły!