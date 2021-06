Promyk nadziei odc. 56. Bahar zamieszka z matką. Streszczenie odcinka [10.06.2021]

NOWE Którą walizkę na wakacje wybrać, aby wszystko się do niej zmieściło? Przegląd akcesoriów na letni wyjazd

Planujesz wakacyjny wyjazd? Zastanawiasz się, w co spakować wszystkie potrzebne i ważne rzeczy na letni urlop? Jeśli tak, to ten artykuł jest właśnie dla ciebie. Dowiesz się dzięki niemu, jakie walizki na wakacje będą odpowiednie i pomieszczą cały bagaż. Sprawdź, które akcesoria najbardziej spełnią twoje oczekiwania i przypadną ci do gustu.