Promyk nadziei odcinek 58. Streszczenie

Halil coraz bardziej zaleca się do Filiz. Selma jest zachwycona tym faktem. Tymczasem Ipek szykuje się do ślubu. Ömer nakłania Hasana, by przyznał się do winy.

Kiedy i gdzie oglądać 58. odcinek Promyka nadziei?

58. odcinek Promyka nadziei będzie można obejrzeć w poniedziałek - 5 lipca. Zostanie on wyemitowany o godzinie 17:15 na stacji TVP2. Całość potrwa ok. 45 minut.