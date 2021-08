Promyk nadziei odc. 99. Gondżia chce zabić Bahar. Streszczenie odcinka [31.08.2021]

Promyk nadziei odcinek 99. Streszczenie

Gondżia chce się pozbyć Bahar i zatruwa jej jedzenie. Niestety, Hadżar myli talerze i do szpitala trafia Mahmut. Bahar spotyka się z Omerem i opowiada o całym zajściu i o tym, że Gondżia nie jest jego córką. Wręcza mu wyrwane jej włosy, by Omer zrobił drugi test DNA.

Kiedy i gdzie oglądać 99. odcinek Promyka nadziei?

99. odcinek Promyka nadziei będzie można obejrzeć we wtorek - 31 sierpnia. Zostanie on wyemitowany o godzinie 17:15 na stacji TVP2. Całość potrwa ok. 45 minut.