Promyk nadziei. Piękna Gülsah Aydin wciela się w rolę Ipek. Jak wygląda na co dzień? [ZDJĘCIA] 9.06.21

Tak mieszka Andrzej Gołota w Chicago. Zobacz jego wyjątkowy amerykański dom legendy boksu [dużo zdjęć] 07.06.2021

Mało który polski sportowiec wywołał tyle emocji, co Andrzej Gołota. Kibice do dziś wspominają jego najlepsze walki i wstawanie w nocy na kolejne transmisje. I choć Gołota nie zdołał wywalczyć tytułu mistrza świata, to i tak na zawsze zapisał się w historii boksu. Dziś pięściarz żyje wraz z rodziną w Chicago w USA i nie planuje wracać na stałe do Polski. Jego żona, Mariola, często publikuje zdjęcia z wnętrz ich posiadłości. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i przekonaj się, jak na co dzień mieszka Andrzej Gołota! Tak wypoczywa i mieszka.