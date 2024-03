Propozycje na nadchodzący weekend (16-17 marca) w powiecie proszowickim

Siatkarki walczą o półfinał

Od piątku do niedzieli w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji będzie rozgrywany turniej ćwierćfinałowy mistrzostw Polski juniorek w siatkówce. Wśród rywalizujących zespołów znalazły się wicemistrzynie Małopolski Pogoń Proszowice. Gospodynie zawodów zagrają kolejno z Karpatami MOSiR Krosno (piątek godz. 18.15), UKS Jagiellończyk Biała Podlaska (sobota ok. 14) i Volleyem Wrocław (niedziela ok. 12). Dwie najlepsze drużyny zawodów awansują do półfinału mistrzostw Polski.