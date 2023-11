Propozycje na weekend (i nie tylko) w Miechowie

Dzień Jaksy

W piątek Muzeum Ziemi Miechowskiej zaprasza na Dzień Jaksy w poklasztornych pustkach. Wydarzenie to jest związane z 860. rocznicą sprowadzenia do Polski bożogrobców i zostało dofinansowane przez Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra. Dzień Jaksy, na który MZM zaprasza wszystkich chętnych, obejmie rozgrywki w grę fabularną Jaxa RPG (godz. 10), które poprowadzą uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miechowie. Następnie uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać wykładu regionalisty Włodzimierza Barczyńskiego "Żywot Jaksy Poczciwego" (godz. 16). Ostatnim punktem programu będzie koncert pieśni wypraw krzyżowych Jacka Kowalskiego i Klubu Świętego Ludwika (godz. 17).

Miechowska Jesień Kultury

Występy artystyczne zespołów senioralnych, spotkanie poetycko-muzyczne, zawody sportowe oraz aktywności na świeżym powietrzu, to elementy tegorocznego programu Miechowskiej Jesieni Kultury i Dnia Seniora. W piątek przez cały dzień będą się odbywały się zajęcia dla seniorów: marszobieg w parku miejskim, zawody pływackie, turniej bowlingowy i zawody strzeleckie. Wszystkie atrakcje wraz z bezpłatnym korzystaniem z groty solnej przygotowało Centrum Kultury i Sportu w Miechowie. W sobotę od godz. 16 zaplanowano spotkanie poetyckie i koncerty w Domu Kultury. Wystąpią m. in. Jesienne Róże i Jaga Wrońska. Z kolei w niedzielę (również o 16 w Domu Kultury), w ramach Andrzejkowego Dnia Seniora, wystąpią m. in. Perły Miechowa, Mirella, Korale oraz gwiazda wieczoru Bogdan Trojanek i Terne Roma.