Proszowianka dopina zimowe transfery. Trzech nowych piłkarzy

Tym graczem, którzy szczególnie dobrze rokuje, jest wypożyczony ze Szreniawy Koszyce Dawid Dziadana. Piłkarz, mogący grać na pozycji napastnika lub ofensywnego pomocnika, w meczach kontrolnych strzela bramki jak na zawołanie. Jest dobry technicznie, przebojowy i nie boi się pojedynków jeden na jeden. W tej chwili wydaje się pewnym kandydatem do gry w podstawowej jedenastce.

Po kilku latach do Proszowianki wraca jej wychowanek Jakub Cebulski. Lewonożny skrzydłowy ma na swoim koncie 7 występów w Proszowiance w sezonie 2020/21. Następnie przeniósł się do Wiarusów Igołomia, gdzie jednak nie zdołał przebić się w seniorskim zespole. Teraz ma nadzieję wrócić do dobrej dyspozycji pod okiem trenera Mariusza Bieniasa.

Trzecim nowym graczem jest wypożyczony z Orła Wojnarowa środkowy obrońca Jakub Jachowicz. Na co dzień student III roku Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie dołączył do drużyny najpóźniej. Podobnie jak pozostali dwaj, urodził się w 2002 roku.