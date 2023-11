Proszowianka gromi MKS Skała w zaległym meczu okręgówki

Gra 26 listopada to na tym poziomie rozgrywek ewenement. Pozwala na to jednak postęp techniczny, w postaci coraz większej liczby boisk ze sztuczną trawą, którym niestraszne są ulewy, czy padający śnieg. Kto jednak myśli, że był to najpóźniej rozegrany mecz o punkty w historii klubu z Proszowic, to jest w błędzie. Jeżeli wierzyć zapiskom nieżyjącego już byłego zawodnika Proszowianki Henryka Pomykalskiego, w rundzie jesiennej sezonu 1969/70 proszowianie, występujący wówczas w klasie B, zagrali mecz z rezerwami Górnika Wieliczka 30 listopada!

Dzisiejsze spotkanie z MKS Skała nie miało wielkiej dramaturgii. Formalni gospodarze tylko do przerwy starali się stawiać podopiecznym Mariusza Bieniasa opór. Skończyło się zatem na skromnym, jednobramkowym prowadzeniu gości, które zapewnił Kamil Wąsowicz.

Po zmianie stron mecz toczył się już do jednej bramki, a kolejne gole padały jeden za drugim. Dwa z nich zdobył wprowadzony na boisko po przerwie Jakub Drożdż. Pochodzący z Miechowa, a wypożyczony z Piliczanki zawodnik zaliczył zatem dwa pierwsze trafienia dla swojego aktualnego klubu. Ozdobą pojedynku był natomiast gol Jerzego Polańskiego, który pokonał bramkarza, uderzając w okienko z około 30 metrów.