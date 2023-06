Proszowianka kończy sezon na 3. miejscu. Świt Krzeszowice pokonany

Goście próbowali się odgryzać, cóż gdy w decydujących momentach czy to Mateusz Grochal, czy Antoni Suwała byli niedokładni. Gracze Świtu ostro ruszyli natomiast do ataku po przerwie, osiągając chwilami wyraźną przewagę. Dwoił się i troił Piotr Brożek, ale koledzy nie potrafili zrobić pożytku z jego podań. Świetnie też spisywał się w bramce Proszowianki Cyprian Baranowski.

Dwie bramki dla miejscowych do przerwy padły po niemal bliźniaczych akcjach. Najpierw lewą stroną przedarł się Kacper Kwiecień, dośrodkowanej piłki nie opanował Igor Kurdziel i stojący przed bramką M. Przeniosło lekko skierował ją do siatki. Kilkanaście minut później w podobnej sytuacji w roli asystenta wystąpił Adrian Kaczor, a ze środka celnie uderzył Krawiec.

Gdy napór gości osłabł, do głosu znów doszła Proszowianka. Miejscowi stworzyli kilka okazji bramkowych, ale gola zdobyli z gatunku kuriozalnych. Adam Rokita na środku pola karnego najpierw próbował się złożyć do przewrotki, a gdy to się nie udało, sytuacyjnie kopnął wysoko w górę „świecę” bez konkretnego adresata. Tymczasem piłka ku zdziwieniu wszystkich przelobowała Kurdziela i wylądowała w siatce.

Gospodarzom zabrakło kilku minut, by utrzymać wysokie prowadzenie. W końcówce trener Mariusz Bienias musiał wejść na boisko w miejsce Adriana Kaczora, którego łapały skurcze. To efekt gry po 48 godzinach od poprzedniego spotkania. Rywale potrafili to wykorzystać. Wprowadzony do gry w przerwie Antoni Bodzęta najpierw wykorzystał sytuację sam na sam z Baranowskim, a w doliczonym czasie trafił w podbramkowym zamieszaniu po rzucie rożnym.