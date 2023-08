Proszowianka przed startem okręgówki. Mają swój cel, ale nie chcą o nim głośno mówić

Jak już informowaliśmy nowymi twarzami w drużynie są bramkarz Jakub Konopka z Wieczystej oraz dwójka ofensywnych graczy z Płomienia Kościelec Szymon Kwiecień i Patryk Krawiec. Trener Bienias zdradza przy tym, że do zespołu może jeszcze ktoś dołączyć.

- Naszą najbardziej wrażliwą pozycją jest lewa obrona gdyż Mateusz Bednarz i Szymon Chwał rehabilitują się po ciężkich kontuzjach, a Adrian Kaczor, który również mógłby grać na tej pozycji, nie wznowił treningów – mówi trener.

Oprócz wymienionych jesienią kibice nie zobaczą też bramkarza Cypriana Baranowskiego (nie wznowił treningów) oraz Arkadiusza Krawca, który skorzystał z oferty Victorii Skalbmierz. Pod dużym znakiem zapytania stoi dalsza gra Mateusza Stanka, najlepszego strzelca Proszowianki ubiegłego sezonu, który od wiosennego meczu z Bolesławem Bukowno zmaga się z urazem stawu skokowego.

- Uważam, że gdybyśmy mieli do dyspozycji wszystkich kontuzjowanych piłkarzy, mielibyśmy bardzo szeroką i zróżnicowana kadrę, z dużą ilością młodych zawodników. Na razie jednak mam do dyspozycji osiemnastu piłkarzy i oni będą grać. Trzy pierwsze mecze pokażą, na co nas stać, bo trafiliśmy na na początku na trzy czołowe zespoły z ubiegłego sezonu. Mamy oczywiście w tym sezonie swój cel, ale nie chcemy o tym głośno mówić. Pierwsze spotkania pokażą, czy będziemy gonić, czy uciekać – deklaruje trener Bienias.