Proszowianka – Świt 0:3. Oceniają trenerzy Mariusz Bienias i Zdzisław Janik

- Nie ukrywam, że brakuje nam nieco jakości, ale już raczej nikt nowy do nas nie dołączy. Ciężko nam kogoś ściągnąć, bo nie jesteśmy hegemonem finansowym tej ligi i musimy grać miejscowymi zawodnikami. Ale ja w tych chłopaków wierzę. To jest dobry zespół, który jeszcze będzie dominował. Dzisiaj po prostu nie był nasz dzień - podsumował Mariusz Bienias.

- Niezliczona ilość strat, niezliczona ilość niecelnych podań, brak doskoku, brak reakcji po stracie piłki, brak asekuracji. Tego wszystkiego, co powinniśmy robić, nie robiliśmy - mówił.

Prowadzący Świt Zdzisław Janik był oczywiście zadowolony, ale też nie popadał w euforię. Przyznał, że nastawił drużynę przede wszystkim na szybkie ataki.

- Byliśmy przygotowani na to, że Proszowianka gra piłką, jest niebezpieczna. Dlatego nastawiliśmy się na kontrataki, z których trzy wyszły bardzo fajnie. Dzięki temu potem nie musieliśmy się tyle nabiegać, co przy dzisiejszej pogodzie też miało znaczenie. Kilka razy jednak wyszliśmy czterema, pięcioma zawodnikami do kolejnych ataków i tych okazji było więcej. Po przerwie już staraliśmy się kontrolować sytuację – ocenił.

