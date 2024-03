Proszowianka zaprasza na mecz z Piliczanką i rodzinny festyn

Zacznijmy jednak od spraw sportowych. Na pewno dobrą wiadomością jest powrót do gry Dawida Wrony, który odcierpiał karę za czerwoną kartkę otrzymaną jeszcze 4 listopada. W kadrze meczowej powinni się znaleźć również narzekający ostatnio na urazy i choroby Rafał Ciesielski, Szymon Kwiecień i Szymon Chwał. Po kilku tygodniach przerwy, związanej z przebytym zabiegiem, treningi wznowił Maksymilian Kozerski. Czy poza powrotem Wrony do podstawowej jedenastki, który wydaje się pewny, w wyjściowym składzie zajdą inne zmiany?

- W tej chwili zastanawiam się jeszcze nad obsadą trzech pozycji – zdradza trener Mariusz Bienias. Myślec jest nad czym, bo ostatniego meczu ze Świtem Krzeszowice drużyna na pewno nie może zaliczyć do udanych. I to nie tylko ze względu na porażkę 1:2, ale też grę, która pozostawiała wiele do życzenia.