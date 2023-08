Proszowice. Akademia Piłkarska Proszowianka najlepsza w turnieju siedmiolatków

- Jest to nasza inauguracja jeżeli chodzi o maluszków z rocznika 2016. To dla nich pierwszy taki duży turniej. Przyjechało 16 drużyn z Małopolski plus jedna ze Świętokrzyskiego i ukraiński Lider Czerwonograd. Nazwaliśmy nasz projekt mistrzostwami Małopolski i myślę, że dobrze się to przyjęło. Każdy z tych dzieciaków chciałby być mistrzem i o to walczą – mówi Kamil Mach, założyciel obchodzącej w tym roku dziesięciolecie działalności Akademii Piłkarskiej Proszowianka i organizator zawodów.