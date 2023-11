Proszowice. Będą mieli plan zagospodarowania. Jeżeli zdążą go uchwalić...

W tej chwili w gminie Proszowice obowiązuje uchwalony dwa lata temu plan zagospodarowania przestrzennego, który swoim zasięgiem obejmuje samo miasto oraz pięć działek położonych w Klimontowie, które samorząd kupił w 2015 roku. Na pozostałej części gminy obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a dla inwestycji budowlanych wydawane są decyzje o warunkach zabudowy, tzw. wuzetki. Jednak w związku z wprowadzonymi zmianami w prawie, studium przestanie obowiązywać z końcem 2026 roku. To z kolei może mieć daleko idące - niekorzystne – konsekwencje.

- Istnieje duże ryzyko, że powierzchnia terenów dostępnych dla budownictwa, nawet w stosunku do tego, co mamy w studium, ulegnie znacznemu zmniejszeniu. To z kolei ograniczy możliwości inwestowania, a nam zależy na nowych inwestorach i na tym, by osiedlali się u nas nowi mieszkańcy – deklaruje burmistrz Grzegorz Cichy.