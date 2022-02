Proszowice. Bryg. Chawiński już na emeryturze. Strażacy będą mieć nowego komendanta

FLESZ - Rząd znosi większość obostrzeń. Co się zmieni od 1 marca?

St. bryg. Janusz Chawiński formalnie przeszedł na emeryturę 22 lutego, a jego oficjalne pożegnanie nastąpiło dzień później. Wziął w nim udział m. in. małopolski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Piotr Filipek, burmistrzowie, wójtwie, przedstawiciele samorządu powiatowego, służb mundurowych, straży zawodowej i ochotniczych.

Przez najbliższe tygodnie pracą KP PSP w Proszowicach będzie kierował bryg. Bogdan Skowron, dotychczasowy zastępca komendanta. Nowy komendant powiatowy zostanie natomiast mianowany przez komendanta wojewódzkiego PSP w Krakowie. Wcześniej kandydat musi uzyskać pozytywną opinię od starosty proszowickiego. - Jak dotąd żadna kandydatura na stanowisko komendanta nie została przedstawiona do zaopiniowania – powiedział nam w czwartek starosta Krystian Hytroś.

St. bryg. Janusz Chawiński kierował pracą proszowickich strażaków od 31 marca 2017 roku. Nie była to jego pierwsza praca w tym miejscu. W latach 1995-99 był dowódcą tutejszej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. W sumie w Państwowej Straży Pożarnej przepracował 35 lat. Zaczynał jako słuchacz-Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po jej ukończeniu pracował w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie, Komendzie Rejonowej PSP w Proszowicach, a do 2017 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie na stanowisku dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej. Był odznaczony m. in.: Srebrnym Medalem „za długoletnią służbę”, Złotą Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Srebrnym Medalem „za Zasługi dla Obronności Kraju”.