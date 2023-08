Proszowice. Budowa nowej biblioteki już skończona. Księgozbiór wróci na wiosnę

To nie była prosta inwestycja. Dość powiedzieć, że od momentu, gdy miejscowi strażacy zaczęli wynosić księgozbiór do wynajętego budynku przy ulicy Kosynierów, do oficjalnego zakończenia budowy, minęły trzy i pół roku. Na to, że proces inwestycyjny trwa tak długo, wpłynęła z jednej strony pandemia, a z drugiej wielość problemów, jakie pojawiły się po drodze. Nikt na przykład nie zakładał, że prace archeologiczne w miejscu, gdzie miał powstać nowy pawilon, potrwają niemal rok. Tymczasem okazało się, że teren jest bogaty w pamiątki z przeszłości może nie bardzo spektakularne, ale na pewno bardzo liczne i ukryte głęboko w ziemi.

- Znaleziono pozostałości jam neolitycznych, artefakty z czasów rzymskich i średniowiecznych, studnie, pozostałości jatek mięsnych, renesansowe kafle, stare kości. Poza tym mnóstwo pozostałości po działającej w tym miejscu aptece – przypomina burmistrz Grzegorz Cichy.