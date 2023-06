Proszowice. Dr Witold Mierniczek zastępcą dyrektora szpitala do spraw medycznych Aleksander Gąciarz

Dr Witold Mierniczek Aleksander Gąciarz

Komisja konkursowa wskazała dr n. med. Witolda Mierniczka na stanowisko zastępcy dyrektora SP ZOZ w Proszowicach do spraw lecznictwa. Dr Mierniczek do tej pory był osobą pełniącą obowiązki dyrektora szpitala do spraw medycznych. Kieruje również uruchomionym kilka tygodni temu Oddziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.