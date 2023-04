Proszowice. Dziecko nie żyje, radni się spierają, Prokuratura czeka na badania

Na zakończenie sesji starosta Hytroś zarzucił swojemu poprzednikowi, że ten usiłuje wykorzystać ludzką tragedię do uprawiania polityki.

- Jestem tym zaskoczony. Zarówno jako starosta, ale również jako człowiek. Dla mnie jest to nie do przyjęcia i nie do zaakceptowania. Uważam to za skandal. Myślę, że gdyby ktoś z nas znalazł się podobnej sytuacji, nie życzyłby sobie, by lokalni politycy wyciągali takie sprawy na forum publicznym.