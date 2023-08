Proszowice. Gmina dostanie ponad pięć milionów złotych. Na co je wyda? Aleksander Gąciarz

Ubiegłoroczna budowa kanalizacji na ulicy Kolejowej. Skutki inwestycji dla nawierzchni drogi zostaną zlikwidowane dzięki dodatkowym środkom? Aleksander Gąciarz

W ramach tzw. subwencji dodatkowej dla samorządów do gminy Proszowice trafi ponad 5,23 miliona dodatkowych środków. To najwyższa kwota z wszystkich samorządów powiatu proszowickiego. Ostateczny podział tych środków jeszcze nie nastąpił, ale są już pewne przymiarki co do tego, na co zostaną wydane.