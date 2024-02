Proszowice. Jaka będzie strata szpitala za ubiegły rok?

Wartość tych nadwykonań za 2023 rok wynosi ponad 14 mln złotych. Aktualnie wyliczona strata szpitala to 12 milionów.

- To oznacza, że gdybyśmy otrzymali zwrot całości nadwykonań, to osiągnęlibyśmy zysk. Ale tak dobrze nie będzie – przekonuje dyrektor Torbus.

W miarę pewna wydaje się kwota 3,3 mln złotych z tytułu tzw. nadwykonań nielimitowanych (wynoszą one 3,8 mln zł), która na szpitalnym koncie ma się pojawić już we wtorek. W przypadku pozostałej kwoty, te zwroty mają do szpitala trafiać w różnej wysokości.