Proszowice. Kierowcy czekają na parkingi „park and ride”. Budowa jeszcze potrwa

Były co prawda plany, by oddanie parkingów skorelować w miarę możliwości z wprowadzeniem na terenie miasta strefy płatnego parkowania, ale to się nie udało. Strefa działa już ponad dwa i pół roku (od września 2020), a parkingi wciąż są trakcie powstawania. W efekcie kierowcy – szczególnie ci, którzy muszą zostawiać w mieście samochody na dłużej – wykorzystują do tego każde dostępne bezpłatnie miejsce. To z kolei rodzi niezadowolenie mieszkańców bocznych uliczek i osiedli, którzy z tego powodu maja problemy z zaparkowaniem swoich pojazdów. Wszystko wskazuje na to, że ta sytuacja potrwa jeszcze kilka miesięcy.

- Być może oddanie przynajmniej jednego z dwóch powstających parkingów będzie możliwe nieco wcześniej niż zakładano, ale należy się raczej nastawić na to, że wszystko odbędzie w terminie przewidzianym umową. Tam jest jeszcze sporo rzeczy do zrobienia, m. in. przejścia dla pieszych, zatoki przystankowe – wylicza burmistrz Grzegorz Cichy i dodaje, że rolę „park and ride” przejęły w pewnym stopniu bezpłatne miejsca parkingowe przy ulicy Racławickiej, które mimo sporej odległości od centrum miasta i przystanków komunikacji publicznej cieszy się zainteresowaniem.