Proszowice. Kilkanaście godzin bez wody, ale wymienili niesprawne zasuwy

Z pięciu wymienionych w poniedziałek zasuw cztery znajdowały się na terenie miasta, a jedna w Stogniowicach. Jej wymianie towarzyszyły największe obawy związane z ostatnimi opadami deszczu. Były wątpliwości, czy ciężki sprzęt będzie w stanie dojechać na miejsce. Na szczęście wszystko się udało i ten element został wymieniony jako pierwszy. Dzięki temu już w południe woda mogła zostać podana do miejscowości położonych między Stogniowicami a Koczanowem.

Cztery pozostałe zasuwy udało się wymienić wczesnym popołudniem.

- Jest to oczywiście jakiś krok do przodu, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że w przypadku naszej sieci jest to kropla w morzu potrzeb – zastrzega prezes Chudy i dodaje, że docelowo należałoby zamontować elektrozasuwy, które pozwalają na zdalny monitoring stanu sieci i szybszą reakcję na ewentualną awarię. Takich zasuw na terenie gminy należałoby zamontować kilkanaście. Na razie jest… jedna.