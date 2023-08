Proszowice. Kobieta wpadła do Szreniawy. Wyciągnęli ją strażacy Aleksander Gąciarz

Akcja ratunkowa na ulicy Podgórze w Proszowicach Izabela Gawlik/Kontrole Drogowe Proszowice

Do nietypowego zdarzenia doszło w czwartek po południu w rejonie ulicy Podgórze w Proszowicach. Do Szreniawy w sąsiedztwie tamtejszego mostu wpadła 70-letnia kobieta. Ponieważ nie potrafiła się sama wydostać na brzeg, na miejsce wezwano służby. Kobietę wyciągnęli z wody strażacy. Doznała lekkich obrażeń i została przewieziona do szpitala. Ze wstępnych informacji wynika, że kobieta... karmiła nad rzeką koty.