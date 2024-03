Proszowice mają nową bibliotekę. Kosztowała prawie pięć milionów złotych

- Dali mi budynek i powiedzieli rób z tym, co chcesz. Masz tu zrobić bibliotekę. I przez kolejne lata, z kapitalnym gronem moich pracowników, urządzałyśmy bibliotekę – mówi Zofia Jasieniecka, która kierowała placówką w końcu XX stulecia i w czwartek, mimo sędziwego wieku, pojawiła się na otwarciu nowego obiektu.

Pierwsze podejście do budowy nowej biblioteki w Proszowicach nastąpiło w 2014. Wtedy pojawiła się szansa na zdobycie na ten cel dotacji z Funduszy Norweskich. Ostatecznie jednak nic z tych planów nie wyszło. Ważniejszym dla gminy problemem była wówczas rozpoczęta i przerwana z braku środków budowa krytej pływalni. Tymczasem potrzeba zastąpienia starej siedziby biblioteki wydawała się oczywista. Książnica była zlokalizowana w jednym z najstarszych budynków w mieście, w którym przez wiele lat mieściła się apteka. Losy budynku udokumentował szczegółowo i opowiedział o tym w czwartek badacz lokalnych dziejów Wojciech Nowiński.

Jednak to, co było dobre w latach 80. nie przystawało to obecnych realiów.

- Stary budynek był naprawdę klimatyczny i doskonale niefunkcjonalny. Osobiście dwa razy spadłam ze schodów, które były kręte i cętkowane niczym róg Wojskiego. Było tam natomiast przeuroczo ze względu na obecne tutaj panie bibliotekarki – mówi Izabela Krzywkowska, która pomagała przygotować wnioski o dofinansowanie budowy nowej biblioteki jej poprzedniej dyrektor Katarzynie Wawrzeń.