Proszowice. Michalina Cichosz - sto lat życia, niełatwego i pełnego dramatów

Gdy wybuchła wojna, Michalina mieszkająca razem w rodzicami i kilkorgiem rodzeństwa w Biadaszkach w województwie łódzkim miała niespełna 18 lat. Urodziła się 2 października 1921 roku. Skończyła 4 klasy podstawówki – na dalsze kształcenie nie było szans. Ojciec chorował, więc trzeba było pomóc rodzinie, toteż już jako dziecko poszła na służbę.

Wojna zastała ją w majątku oddalonym o 50 km od domu, do którego chciała wrócić. Wybrała się pieszo, tylko po to, by po kilku dniach wędrować w stronę Warszawy, a potem znów do rodzinnej wsi.