Proszowice. Mieszkańców ubywa. Jak wyjść z demograficznego dołka?

- Zjawisko to największe rozmiary przybrało w latach 2020 i 2021, co można powiązać ze skutkami pandemii covid-19 – głosi fragment opracowania przygotowanego przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji.

Drugim czynnikiem jest migracja, która w latach 2018-22 była ujemna, czyli liczba osób wyjeżdżających z gminy była od wyższa od nowych osiedleńców.

- Młodzi ludzie coraz częściej wyjeżdżają do Krakowa. Natomiast jeżeli ktoś się do nas sprowadza, to często są to osoby już nieaktywne zawodowo, które wolą mieszkać w domu na wsi, niż w bloku w mieście – mówi sekretarz gminy Magdalena Koperczak-Basta. W efekcie coraz większa jest przewaga osób starszych (w tzw. wieku poprodukcyjnym) nad młodymi.