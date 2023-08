Proszowice. Mieszkańcy muszą się przygotować na kilkanaście godzin bez bieżącej wody

Jak informuje spółka Wodociągi Proszowickie wodociąg zostanie zamknięty już o godz. 2 w nocy z niedzieli na poniedziałek. Wtedy właśnie ma się rozpocząć pierwszy etap operacji, czyli spuszczanie wody z sieci. Zasadnicza część prac ma się rozpocząć wczesnym rankiem i według przewidywań może potrwać nawet do godziny 18.

To oznacza, że przez około 16 godzin większość miejscowości na terenie gminy, w tym Proszowice, będzie pozbawiona bieżącej wody. Poza miastem są to Bobin, Ciborowce, Czajęczyce, Gniazdowice, Górka Stogniowska, Jakubowice, Jazdowiczki, Kadzice, Klimontów, Szreniawa, Kaczanów, Kościelec, Kowala, Łaganów, Makocice, Mysławczyce, Opatkowice, Ostrów, Piekary, Posiłów, Przezwody, Stogniowice, Szklana, Więckowice, Wolwanowice i Żębocin. Woda będzie tylko w tych miejscowościach, które są zasilane z ujęcia w Pałecznicy.

- Wykorzystujemy rozpoczęcie prac na ulicy Zacisze po to, aby wymienić trzy zasuwy na głównej magistrali wodociągowej. Jeżeli to zrobimy, to już nigdy nie dojdzie do takiej sytuacji, że z powodu awarii będziemy musieli pozbawić wody mieszkańców niemal całej gminy – mówi prezes spółki Wodociągi Proszowickie Michał Chudy. Dodaje przy tym, że ze względu na rozległość sieci zanik wody w niektórych miejscowościach może wystąpić później. To samo dotyczy późniejszego przywrócenia wody w najdalszych odcinkach.