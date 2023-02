Proszowice. Mobilne Laboratorium Przyszłości w „jedynce”

- Mamy tutaj swoją drukarkę, która w odróżnieniu od tych szkolnych jest pozbawiona obudowy, dzięki czemu uczniom łatwiej obejrzeć poszczególne elementy i poznać ich przeznaczenie – mówi Katarzyna Kupka.

Efekty działania urządzenia, w postaci wydrukowanych przedmiotów, można było zobaczyć natychmiast. Następnie uczniowie otrzymali długopisy 3D, przy pomocy których tworzyli własne przedmioty. Aby długopis działał, trzeba go załadować filamentem, czyli wkładem plastycznej masy, którą po rozgrzaniu do 170 stopni można dowolnie kształtować. Uzyskane przez uczniów efekty pokazują, że choć początki wcale nie są łatwe, to frajda spora.

Nieco starsi uczniowie zapoznawali się z kolei z tajnikami sztucznej inteligencji, które przybliżała Ewelina Smereczyńska z MLP.