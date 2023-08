Proszowice. Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody zbliża się do półmetka. Koniec za rok

Wykopy, miejscami błoto, rozłożone materiały budowlane i rusztowania – to jedna strona inwestycyjnego medalu. Ta dobrze widoczna z przebiegającej obok stacji ulicy Racławickiej. Druga to nowoczesne urządzenia do uzdatniania wody, których nie widać, gdyż znajdują się wewnątrz pomieszczeń, zamkniętych dla osób postronnych. Tak w największym skrócie wygląda stan inwestycji, która zgodnie z założeniami ma się zakończyć do 31 lipca przyszłego roku.

- Nie możemy wszystkich urządzeń uruchomić bez wykonania pewnych prac i zamontowania urządzeń na ujęciu wody. Mogłoby to spowodować ich uszkodzenie – tłumaczy prezes Chudy.

Mimo to, według zapewnień, jakość podawanej do sieci wody ma być aktualnie lepsza niż przed rozpoczęciem inwestycji. Wynika to z zamontowania i uruchomienia nowych filtrów. Nowe są też – i działają – pompownia wody surowej i system chlorowania, działający w oparciu o wielkość przepływu wody. Pozwala to na podawanie mniejszych dawek chloru.

A co jeszcze zostało do zrobienia? Nie ma jeszcze docelowego systemu ozonowania. Nadal pracuje ozonator mobilny, wypożyczony po ostatnim stwierdzeniu skażenia wody. Miejsce na nowy pojemnik na tlen do ozonowania, w postaci betonowego podestu, jest już przygotowane. Podobnie jak fundament pod nowe zbiorniki wody. Nie rozpoczęła się jeszcze modernizacja pompowni wody czystej, która nadal wygląda jak w czasach późnego Gomułki. Sporo pracy pozostało również na w Opatkowicach ujęciu.