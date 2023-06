Proszowice. Na stadionie Proszowianki zagrał najmłodszy oldboj świata

- Tomek do mnie napisał z pytaniem, czy moglibyśmy zagrać. Udało mi się zebrać grupę chłopaków i przyjechaliśmy. Dla mnie to taka trochę sentymentalna podróż, bo przecież tutaj grałem, a od tamtej pory byłem na stadionie tylko raz, jako trener. A bardzo dobrze wspominam pobyt w Proszowiance, to był fajny czas - mówi Paweł Piotrowicz i przyznaje, że na boisku występuje wyłącznie incydentalnie ze względu na skutki kontuzji, jakich nabawił się trakcie gry w piłkę.