Proszowice. Od dzisiaj można parkować na dwóch nowych parkingach „park and ride”

Choć może się wydawać, że budowa dwóch parkingów i kilkusetmetrowego odcinka drogi rowerowej to nie jest zbyt skomplikowana inwestycja, to okres realizacji był w tym wypadku rekordowy. O tym, że wniosek złożony przez gminę do Regionalnego Programu Operacyjnego otrzyma unijne dofinansowanie (prawie 3 miliony złotych) było wiadomo już w październiku 2019 roku, czyli na kilku miesięcy przed wybuchem pandemii. Wniosek został zresztą bardzo dobrze oceniony i na liście rankingowej działania „rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego” figurował na pierwszym miejscu.

Na początku 2021 roku został rozstrzygnięty przetarg i wyłoniony wykonawca, który miał zrealizować inwestycję w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Po kilku miesiącach projektowania jesienią 2021 rozpoczęły się prace budowane na parkingu zlokalizowanym między ulicami Kościuszki i Podgórze. Po wysypaniu kamienia, ułożeniu części krawężników i kanalizacji, firma splajtowała i zeszła z placu budowy. Umowa z gminą została rozwiązana i trzeba było szukać kolejnego wykonawcy. Przetarg wygrał Housebud z Rzuchowej, ale zanim przystąpił do prac trzeba było wykonać m. in. inwentaryzację tego, co już powstało oraz dokończyć projekt.