Proszowice. Oddział Pulmonologii ma szanse na nowy sprzęt. Ale wcześniej przeprowadzka

Oddział Pulmonologiczny wkrótce ma się wyprowadzić z zajmowanego pawilonu do budynku głównego

Jest szansa, że Oddział Pulmonologii proszowickiego szpitala otrzyma duży zastrzyk nowego sprzętu do diagnostyki. Łączna wysokość środków, które szpital może otrzymać na ten cel to 2,3 miliona złotych. Wszystko wskazuje na to, że urządzenia trafią już do nowej lokalizacji: w październiku ma się bowiem rozpocząć przeprowadzka oddziału do budynku głównego.