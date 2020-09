Proszowice. Oszuści znów próbują wyłudzać pieniądze od seniorów. Poruszająca relacja jednej z niedoszłych ofiar

Jedną z niedoszłych ofiar oszustów jest pani Zofia (imię zmienione), starsza kobieta z gminy Proszowice. Choć od zdarzenia minęło kilka dni, do tej pory trudno jej mówić o tym spokojnie. Oszuści zadzwonili do niej około godziny 10 przed południem. Kontaktowali się na telefon komórkowy (poszkodowana nie ma pojęcia, skąd znali jej numer). - Odebrałam i usłyszałam głos kobiety. Była zapłakana, rozhisteryzowana. Zwracała się do mnie „mamo” i mówiła, że właśnie potrąciła kobietę, która zmarła – słyszymy.

Rzekoma córka powiedziała, że aby nie trafić do więzienia potrzebuje natychmiast 180 tysięcy złotych. - Głos wydał mi się inny niż córki, ale dla pewności zapytałam: Basiu (imię zmienione), czy to ty? Usłyszałam, że tak, i że ma zmieniony głos, bo jest bardzo zdenerwowana. Kilka razy dopytywała, ile mam w domu pieniędzy. Mówiła, że ma tylko kilka minut czasu na rozmowę – opowiada kobieta.