Wieliczka. Kradzież metodą „na policjanta” Starszy mężczyzna stracił 21 tys. zł

Oszust, podający się za funkcjonariusza Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie komisarza Tomasza Biernackiego, zadzwonił na telefon stacjonarny starszego mieszkańca Wieliczki. Poinformował, że konto w seniora w banku jest zagrożone, ponieważ pracują tam oszuści, chcący ukraść mu pieniądze.

- Mężczyzna zapewnił starszego pana, że jest policjantem, powiedział mu by zadzwonił na nr 997 i zapytał się o takiego funkcjonariusza w celu potwierdzenia jego tożsamości. Następnie przekazał słuchawkę rzekomej prokurator Ewie Nawrot, która instruowała seniora o dalszych krokach. Kazała mu udać się do banku, gdzie wypłacił 21 tys. Mężczyzna został poinstruowany, by wrzucić pieniądze do kosza na śmieci we wskazanym miejscu i udać się do domu, gdzie „przyjedzie do niego kom. Biernacki celem dokończenia sprawy”. W ten oto sposób senior stracił swoje oszczędności – podaje Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce.