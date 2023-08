Proszowice. Policjanci znaleźli w mieszkaniu narkotyki. Zatrzymali młodą kobietę

Do zatrzymania doszło w miniony czwartek. Policjanci uzyskali informację, że 23-letni mężczyzna, poruszający się samochodem bmw, może posiadać przy sobie środki odurzające. Mundurowi na terenie Proszowic zatrzymali pojazd do kontroli, ale niczego podejrzanego nie znaleźli. Okazało się natomiast, że mężczyzna kierował samochodem mimo sądowego zakazu.

Policjanci postanowili jeszcze przeszukać miejsce zamieszkania mężczyzny. Tam zastali jego 20-letnią partnerkę. Ta dobrowolnie wydała im dwa znajdujące się w łazience plastikowe pudełka, w których były woreczki z białym proszkiem oraz kryształkami koloru kremowego. Kobieta przyznała, że są to amfetamina, mefedron oraz kokaina. Badania wykonane testerem potwierdziły te informacje. W mieszkaniu zabezpieczono w sumie ponad 195 gramów narkotyków różnego pochodzenia, wagę oraz pieniądze w kwocie 17,5 tys. zł.

20-letnia kobieta, mieszkanka powiatu proszowickiego, zastała zatrzymana. Usłyszała zarzut posiadania znacznej ilość środków odurzających i przygotowania ich do wprowadzenia do obrotu. Wydano wobec niej postanowienie o zastosowaniu dozoru policyjnego.

W stosunku do mężczyzny, również mieszkańca powiatu proszowickiego, toczy się odrębne postępowanie za niestosowanie się do zakazu sądowego.