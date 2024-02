Proszowice. Powtórka z przetargu na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego

Do ogłoszonego w styczniu postępowania na opracowanie planu zagospodarowania została złożona tylko jedna oferta. Pod względem finansowym wszystko się zgadzało, gdyż firma zaproponowała za wykonanie zlecenia kwotę 480 tysięcy złotych, czyli nieco mniej, niż gmina zabezpieczyła w swoim budżecie. Sprawa rozbiła się jednak o postawiony wymóg posiadania przez oferenta odpowiedniego doświadczenia. Zdaniem samorządu firma nie spełniała tego warunku w dostatecznym zakresie, a że innych ofert nie było, cała procedura została unieważniona. To niedobra wiadomość, bo już w listopadzie, gdy na sesji Rady Miejskiej zapadała decyzja o przystąpieniu do realizacji planu, była mowa o tym, że czas na to jest bardzo krótki.

W środę pojawiło się nowe ogłoszenie przetargowe. Jeżeli zostanie rozstrzygnięte, wykonawca na wywiązanie się z zadania będzie miał 18 miesięcy od momentu podpisania umowy.